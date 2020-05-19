В Госдуме назвали болью траты бюджетных миллиардов на футболистов-дебоширов

Государство будет постепенно оказываться от финансирования профессионального спорта в России. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, сообщает ТАСС.

Он отметил, что этот курс задал президент России Владимир Путин. При этом чиновник заявил, что уход государства из профессионального спорта должен проходить постепенно.

По словам Дегтярева, бюджетные деньги нужны для того, чтобы простые люди имели возможность бесплатно заниматься физической культурой и спортом как во дворе, так и в специализированных секциях.

«Нельзя миллиарды тратить на футболистов некоторых, которые устраивают потом дебоши и погромы. Это наша боль», — добавил Дегтярев.

8 октября 2018 года выступавшие за сборную России футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин устроили две драки в центре Москвы. По итогам инцидентов спортсмены были привлечены к уголовной ответственности и провели в местах лишения свободы почти год.

13 мая Кассационный суд отправил дело футболистов на пересмотр.

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