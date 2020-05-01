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Еще один российский футболист раскритиковал власти

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Фото: ФК «Луч» Владивосток / ВКонтакте

Полузащитник владивостокского «Луча» Дмитрий Калугин раскритиковал власти Приморского края. Его слова приводятся в блоге «Футбольные темы» на «Яндекс. Дзен».

Калугин посчитал, что спорт в Приморье незаслуженно лишился финансирования. «Часть этих денег пойдет кому-то в карман. У нас в России делается так. Дай бог, чтобы деньги получили врачи. Но не уверен, что эти миллионы дойдут до нуждающихся людей», — заявил он.

27 апреля еще один футболист, вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов назвал пустословием обещания российских властей о мерах поддержки населения во время пандемии коронавируса. После этого «Крылья Советов» заявили о применении к футболисту дисциплинарных взысканий за его высказывания, а депутат Госдумы Николай Валуев предложил ему отправиться в «солнечную Лумумбу», где он сможет жить свободной жизнью.

1 апреля правительство Приморского края сообщило, что «Луч» и хоккейный клуб «Адмирал» будут лишены финансирования. Отмечалось, что средства, предусмотренные на эти клубы в начале года, будут переправлены в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса.

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