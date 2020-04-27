Валуев предложил раскритиковавшему власть российскому футболисту покинуть страну

Бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев отреагировал на слова вратаря «Крылья Советов» Евгения Фролова, раскритиковавшего действия властей во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Политик посчитал, что в выступлении футболиста присутствуют лишь общие слова без аргументации, а также напомнил о бюджетном финансировании клуба, который платит Фролову деньги. Кроме того, Валуев предложил игроку отправиться в «солнечную Лумумбу», где он сможет жить свободной жизнью.

Ранее в понедельник, 27 апреля «Крылья Советов» заявили о применении к Фролову дисциплинарных взысканий за его высказывания в интервью YouTube-каналу «Футбольный Биги». Футболист назвал пустословием обещания российских властей о мерах поддержки населения во время пандемии коронавируса.

В нынешнем сезоне 32-летний Фролов провел четыре матча в чемпионате России, в которых пропустил пять мячей.

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