Раскритиковавшего власть российского футболиста накажут

Клуб Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» накажет вратаря Евгения Фролова, публично раскритиковавшего действия властей в период пандемии коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте самарцев.

Клуб заявил, что не разделяет точку зрения игрока. В пример был приведен стадион «Самара Арена», построенный на бюджетные деньги и радующий болельщиков и футболистов. Высказывания Фролова «Крылья Советов» посчитали нарушением пункта контракта, запрещающего давать интервью без предварительного согласования.

По мнению руководства самарцев, интересам команды был нанесен ущерб, поэтому вратарь «понесет наказание согласно клубному положению о дисциплинарных взысканиях».

Ранее в понедельник, 27 апреля, Фролов в интервью YouTube-каналу «Футбольный Биги» назвал пустословием обещания российских властей о мерах поддержки населения во время пандемии коронавируса.

В нынешнем сезоне 32-летний Фролов провел четыре матча в чемпионате России, в которых пропустил пять мячей.

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