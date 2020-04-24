Малафеев призвал предпринимателей самостоятельно заботиться о бизнесе

Бывший вратарь сборной России по футболу Вячеслав Малафеев высказал мнение о мерах поддержки государством малого и среднего бизнеса в период пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Фонтанка».

Спортсмен заявил, что по сравнению с США на его родине «практически ничего не сделали». Голкипер считает, что первоочередной задачей было не допустить распространения заболевания. Малафеев также призвал предпринимателей самостоятельно заботиться о своем бизнесе, при этом он не снимает ответственности с государства.

Малафеев завершил карьеру в 2016 году. После ухода из футбола он стал учредителем группы компаний M16-Group, подразделения которой занимаются недвижимостью, туристическим бизнесом, дизайном, а также предоставляют юридические и охранные услуги.

Среди мер, принятых правительством в качестве поддержки экономики: полугодовая отсрочка по всем налогам (кроме НДС) для предприятий малого и среднего бизнеса, радикальное снижение административной нагрузки на бизнес, освобождение бизнеса от выплаты процентов по кредитам, выдача беспроцентных кредитов на выплату зарплаты предприятиям из наиболее пострадавших отраслей, софинансирование выплаты зарплаты сотрудникам в мае и июне малым и средним предприятиям, увеличение размера пособий по безработице уволенным после 1 марта.

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