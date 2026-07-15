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17:04, 15 июля 2026Бывший СССР

Заявивший о поддержке территориальных уступок чиновник может стать министром на Украине

РБК-Украина: Виталий Ким может возглавить Министерство по делам ветеранов Украины
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Eugen Kotenko / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким может возглавить Министерство по делам ветеранов Украины. Об этом в Telegram сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источник.

«Да, об этом говорили», — рассказал собеседник издания.

Ранее Ким заявил, что население Украины поддерживает идею территориальных уступок для урегулирования конфликта. По его словам, украинцы ценят собственную жизнь выше территории.

14 июля Верховная Рада поддержала отставку премьер-министра Украины Юлии Свириденко. За это проголосовали 258 парламентариев.

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