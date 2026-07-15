Заявивший о поддержке территориальных уступок чиновник может стать министром на Украине

РБК-Украина: Виталий Ким может возглавить Министерство по делам ветеранов Украины

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким может возглавить Министерство по делам ветеранов Украины. Об этом в Telegram сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источник.

«Да, об этом говорили», — рассказал собеседник издания.

Ранее Ким заявил, что население Украины поддерживает идею территориальных уступок для урегулирования конфликта. По его словам, украинцы ценят собственную жизнь выше территории.

14 июля Верховная Рада поддержала отставку премьер-министра Украины Юлии Свириденко. За это проголосовали 258 парламентариев.