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17:07, 15 июля 2026Путешествия

Российские туристы застряли на опасном аттракционе в Азии

Чемпион мира россиянин Мордовцев застрял на опасном аттракционе в парке во Вьетнаме
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)
Марк Мордовцев

Марк Мордовцев. Фото: @remixzx

Чемпион мира по зимнему плаванию россиянин Марк Мордовцев рассказал, как вместе с другом и девушкой застрял на опасном аттракционе в парке во Вьетнаме. Его слова приводит 78.ru.

Туристы посещали парк VinWonders Phuquoc Amazon Volcanо, Мордовцев похвалил его и назвал «азиатским Диснейлендом». Однако на американских горках случилась неприятность: кабинка зависла на вершине.

«Мы сначала не поняли, думали, что это так и должно быть, что просто для интриги кабинка останавливается перед спуском, а потом резко должна пойти вниз», — рассказал Марк. Через некоторое время сотрудники поняли, что произошла техническая неисправность. Посетителей вскоре все же спустили. По словам россиянина, паники среди людей не было — «все просто замерли и ждали очереди, пока охрана эвакуирует».

Аттракцион так и не заработал, а застрявшим на нем не предложили компенсацию.

В июне рассказывалось, как туристы повисли на повторно вышедших из строя американских горках в парке развлечений в Огайо. Речь идет о самой высокой, быстрой и длинной горке в США Siren's Curse. Ее самая высокая точка достигает 48 метров. Первая поломка произошла 6 июня, повторная — 7 июня.

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