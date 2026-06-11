Туристы повисли в воздухе из-за поломки самой высокой в США американской горки

Туристы повисли на повторно вышедших из строя американских горках в США

Туристы повисли на повторно вышедших из строя американских горках в парке развлечений Cedar Point (штат Огайо, США). Кадры и подробности публикует издание People.

Речь идет о самой высокой, быстрой и длинной горке в США Siren's Curse. Ее самая высокая точка достигает 48 метров. Первая поломка произошла 6 июня, повторная — 7 июня.

На кадрах видно, что горка остановилась на своей самой большой высоте в момент, когда капсула с туристами находилась в вертикальном положении. «На американских горках произошла неполадка, которая вызвала автоматическую остановку. После проверки систем поездка была перезапущена, гости продолжили свою поездку в обычном режиме», — сказал представитель парка.

Аттракцион Siren's Curse открылся 28 июня 2025 года. Известно, что в тот же день он вышел из строя.

Ранее десятки туристов повисли в воздухе на сломанном аттракционе. Инцидент попал на видео.