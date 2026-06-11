Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:02, 11 июня 2026Путешествия

Туристы повисли в воздухе из-за поломки самой высокой в США американской горки

Туристы повисли на повторно вышедших из строя американских горках в США
Елизавета Гринберг (редактор)

Туристы повисли на повторно вышедших из строя американских горках в парке развлечений Cedar Point (штат Огайо, США). Кадры и подробности публикует издание People.

Речь идет о самой высокой, быстрой и длинной горке в США Siren's Curse. Ее самая высокая точка достигает 48 метров. Первая поломка произошла 6 июня, повторная — 7 июня.

На кадрах видно, что горка остановилась на своей самой большой высоте в момент, когда капсула с туристами находилась в вертикальном положении. «На американских горках произошла неполадка, которая вызвала автоматическую остановку. После проверки систем поездка была перезапущена, гости продолжили свою поездку в обычном режиме», — сказал представитель парка.

Аттракцион Siren's Curse открылся 28 июня 2025 года. Известно, что в тот же день он вышел из строя.

Ранее десятки туристов повисли в воздухе на сломанном аттракционе. Инцидент попал на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина бросила против России редкую технику НАТО в зоне СВО

    В России назвали причину трещин в отношениях Украины и США

    Трамп передумал бить по Ирану

    Телеведущий в эфире шоу покормил крокодила и описал опыт словами «я чуть не обделался»

    Дмитриев раскрыл связанный с Россией план Германии

    Зои Кравиц без нижнего белья попала на обложку Vogue

    Пользователей предупредили о деградации смартфонов

    Россиянка описала жителей Египта фразой «будут показывать неприличные жесты и лапать»

    В России установили рекорд по национализации

    В Минобороны раскрыли детали новой массированной атаки ВСУ на регионы России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok