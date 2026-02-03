Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:34, 3 февраля 2026Путешествия

Десятки туристов повисли в воздухе на сломанном аттракционе и попали на видео

Туристы повисли на аттракционе на высоте 60 метров и спускались по веревке
Елизавета Гринберг (редактор)

Десятки туристов повисли в воздухе на сломанном аттракционе в Бразилии и попали на видео. Кадрами делится издание The Sun.

Уточняется, что панорамный аттракцион Super Gyro Tower в Балнеариу-Камбориу перестал работать днем 30 января. В этот момент на нем находилось 40 человек, в том числе туристы, которые повисли на высоте 60 метров. «Мы были там более двух часов», — рассказал адвокат Андре де Оливейра Куто, который застрял на конструкции вместе с семьей.

На кадрах к пострадавшим уже поднялись спасатели. Можно наблюдать, как они крепят веревки и защитное снаряжение для эвакуации. Путешественникам и местным жителям пришлось спускаться по очереди по тросу. Сообщается, что причиной произошедшего стало отключение электроэнергии, из-за чего сработал автоматический механизм, остановивший работу аттракциона.

Ранее туристка зацепилась рюкзаком за подъемник в горах Японии. В итоге она некоторое время провисела в воздухе и не выжила.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военный ответ через 72 часа. Киев и Запад согласовали план на случай нарушения мира на Украине. Что на это ответили в России?

    Ранее судимый националист убил похищенного мальчика. Подробности жестокой расправы потрясли всю Россию

    Российская налоговая внезапно вспомнила старые долги

    В Кремле высказались об ответе США на предложение Путина

    В стране Европы туристов обязали платить за бросание монет в фонтан

    В России отреагировали на информацию о плане военного ответа Украины, США и Европы

    Нолана раскритиковали за темнокожую актрису в «Одиссее»

    В Москве прошла самая холодная ночь с начала зимы

    iPhone сравнили с профессиональной камерой

    В России появилась новая марка машин Jeland

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok