Десятки туристов повисли в воздухе на сломанном аттракционе и попали на видео

Туристы повисли на аттракционе на высоте 60 метров и спускались по веревке

Десятки туристов повисли в воздухе на сломанном аттракционе в Бразилии и попали на видео. Кадрами делится издание The Sun.

Уточняется, что панорамный аттракцион Super Gyro Tower в Балнеариу-Камбориу перестал работать днем 30 января. В этот момент на нем находилось 40 человек, в том числе туристы, которые повисли на высоте 60 метров. «Мы были там более двух часов», — рассказал адвокат Андре де Оливейра Куто, который застрял на конструкции вместе с семьей.

На кадрах к пострадавшим уже поднялись спасатели. Можно наблюдать, как они крепят веревки и защитное снаряжение для эвакуации. Путешественникам и местным жителям пришлось спускаться по очереди по тросу. Сообщается, что причиной произошедшего стало отключение электроэнергии, из-за чего сработал автоматический механизм, остановивший работу аттракциона.

Ранее туристка зацепилась рюкзаком за подъемник в горах Японии. В итоге она некоторое время провисела в воздухе и не выжила.

