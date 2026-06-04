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18:41, 4 июня 2026Бывший СССР

Украина разрешит венграм учиться на родном языке

Киев и Будапешт обсуждают соглашение, которое позволит венграм учиться на родном языке
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Diego Fedele / Getty Images

Киев и Будапешт обсуждают проект соглашения, которое позволит этническим венграм, проживающим на территории Закарпатской области, учиться на родном языке. Об этом сообщает «Страна.ua».

По данным журналистов, в сеть утекли только отдельные детали будущего договора. Из них следует, что обучающиеся в учреждениях, которые будут признаны «школами национального меньшинства», получат право общаться на венгерском на уроках и переменах, сдавать экзамены на родном языке и проводить на нем публичные мероприятия.

«Местные органы власти смогут требовать от своих сотрудников знания языка нацменьшинств, они могут использоваться в общении с местными органами власти. Обязательными становятся консультации с нацменьшинствами по проектам законов, касающихся их правового статус», — цитирует издания один из пунктов соглашения.

Кроме того, из документа следует, что закарпатские венгры смогут дублировать на родной язык названия улиц и площадей в своих городах и поселках, вести на нем предвыборную агитацию, а также публично использовать национальную символику.

Ранее полтавский городской совет проголосовал за запрет русскоязычного контента в городе. Под ограничения попали книги на русском языке, музыкальные произведения, фильмы, театральные постановки и концерты.

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