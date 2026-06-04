ПМЭФ-2026. День второй

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:40, 4 июня 2026Силовые структуры

Бывшему продюсеру Газманова вновь продлили арест

В Москве суд продлил арест экс-продюсеру Газманова по делу о нарушении авторских прав
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: everything possible / Shutterstock / Fotodom

В Москве Басманный суд продлил арест бывшему продюсеру Олега Газманова Филиппу Россе. Об этом сообщает ТАСС.

Судья постановила продлить срок ареста обвиняемомоу по делу о мошенничестве в особо крупном размере и нарушении авторских прав на два месяца. Он останется под стражей до 5 августа.

На заседании представитель следствия заявила, что вина фигуранта подтверждается показаниями потерпевшего, свидетелей и протоколом очной ставки с Газмановым.

По данным агентства, Олег Газманов является потерпевшим. Ущерб по делу его бывшего продюсера составил более восьми миллионов рублей.

В начале марта суд отправил Россе в СИЗО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мирра Андреева победила скандальную украинку в полуфинале «Ролан Гаррос». Россиянка впервые вышла в финал турнира Большого шлема

    Варламов назвал причину отказа от интервью Дудю

    Лавров рассказал о планах Европы создать плацдарм против России

    Вован и Лексус высказались о правдивости ИИ

    В России отреагировали на идею расширить Евросоюз до 40 стран

    Женщина решила вернуть украденные деньги и погналась за вором с арбалетом

    Турист поужинал с семьей в ресторане на курорте Италии и не выжил

    ВСУ совершили массированную атаку близ Запорожской АЭС

    Стало известно о смерти сбитого водителем Genesis двухлетнего ребенка в Москве

    В России назвали стоимость нового премиального седана из Петербурга

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok