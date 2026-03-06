Реклама

22:34, 6 марта 2026

Продюсера Газманова арестовали за мошенничество

Продюсера артиста Газманова отправили в СИЗО за мошенничество
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Продюсера российского певца Олега Газманова Филиппа Росса отправили в СИЗО в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

«Удовлетворено [ходатайство следствия] об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Росса Ф. М.», — следует из материалов дела.

Уточняется, что Россу предъявили обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и ст. 146 УК РФ («Нарушение авторских и смежных прав»).

Ранее стало известно, что продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин, который ранее был заочно арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, объявлен в международный розыск.

