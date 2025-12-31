Реклама

19:25, 31 декабря 2025Силовые структуры

Продюсера «Ласкового мая» объявили в международный розыск

Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Viktor Chernov / Russian Look / Globallookpress.com

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин, который ранее был заочно арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, объявлен в международный розыск. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

30 декабря суд избрал Разину меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его задержания или экстрадиции в Россию. Помимо межгосударственного розыска, следователь принял решение объявить продюсера и в международный розыск, что подтверждено участниками процесса.

Уголовное дело было возбуждено в 2021 году. По версии следствия, Разин незаконно присваивал денежные средства, которые должны были выплачиваться поэту Сергею Кузнецову в качестве лицензионного вознаграждения за исполнение песен. Потерпевшей по делу признана вдова Кузнецова.

Следствие считает, что продюсер длительное время использовал поддельный договор, представляя себя правообладателем музыкальных произведений. Ущерб по делу оценивается примерно в 500 миллионов рублей, при этом сумма может быть уточнена. Разину грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее суд обязал вернуть певице Ларисе Долиной деньги, которые она отправила мошенникам.

