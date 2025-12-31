Реклама

Раскрыты новые детали в деле Долиной

Суд обязал вернуть Ларисе Долиной деньги, которые она отправила мошенникам
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Суд обязал владельцев счетов вернуть певице Ларисе Долиной деньги, которые она отправила мошенникам при продаже квартиры. Новые детали о скандальном деле артистки раскрыли в документах суда Йошкар-Олы, пишет РИА Новости.

Долина должна получить 61,1 миллиона рублей, которые отдала злоумышленникам, а также 8,5 миллиона рублей процентов за то, что аферисты пользовались ее деньгами.

Ранее стало известно, что переезд Долиной из квартиры, которая перешла покупательнице Полине Лурье, затянулся более чем на два дня. Вещи певицы продолжают вывозить из квартиры, ставшей предметом судебных споров, на склад во дворе Федерации шахмат России.

