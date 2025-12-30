Переезд Долиной затянулся более чем на два дня

«Абзац»: Вещи Ларисы Долиной вывозят на склад два дня подряд

Переезд народной артистки РФ Ларисы Долиной затянулся более чем на два дня. Об этом сообщил корреспондент «Абзаца».

По информации журналиста, вещи певицы продолжают вывозить из квартиры, ставшей предметом судебных споров, на склад во дворе Федерации шахмат России. Корреспондент, побывавший на складе, рассказал, что вещей у Долиной так много, что загруженные коробками фургоны постоянно приезжают на место.

Отмечается, что аренда помещения обойдется звезде в 640 тысяч рублей в месяц.

Ранее Александр Хаминский заявил, что артистка может задержаться в квартире, из которой ее выселили, еще на две-три недели, саботируя соответствующее судебное решение.