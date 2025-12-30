Реклама

Экономика
19:03, 30 декабря 2025

Переезд Долиной затянулся более чем на два дня

«Абзац»: Вещи Ларисы Долиной вывозят на склад два дня подряд
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Переезд народной артистки РФ Ларисы Долиной затянулся более чем на два дня. Об этом сообщил корреспондент «Абзаца».

По информации журналиста, вещи певицы продолжают вывозить из квартиры, ставшей предметом судебных споров, на склад во дворе Федерации шахмат России. Корреспондент, побывавший на складе, рассказал, что вещей у Долиной так много, что загруженные коробками фургоны постоянно приезжают на место.

Отмечается, что аренда помещения обойдется звезде в 640 тысяч рублей в месяц.

Ранее Александр Хаминский заявил, что артистка может задержаться в квартире, из которой ее выселили, еще на две-три недели, саботируя соответствующее судебное решение.

