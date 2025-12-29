Шансы Долиной затянуть с переездом оценили

Юрист Хаминский: Долина может откладывать переезд еще несколько недель

Лариса Долина может затянуть с переездом еще надолго. О шансах певицы отложить прощание с квартирой в Ксеньинском переулке оценил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Его цитирует «Газета.Ru».

По мнению Хаминского, у артистки есть возможность отложить переезд по крайней мере еще на несколько недель. Такой срок предполагают бюрократические издержки, заложенные в процедуре принудительного выселения. «У Полины Лурье, несмотря на решение суда в ее пользу, формально связаны руки», — заявил юрист. Как он пояснил изданию, требовать от Долиной освободить квартиру Лурье не может, пока не получит на руки судебный акт. Только после этого покупательница сможет обратиться к приставам.

Немало времени уйдет на возбуждение исполнительного производства. Затем приставы выделят Долиной пять дней на добровольное исполнение их постановления. С учетом новогодних праздников сроки будут сильно растянуты, констатировал Хаминский. «Можно с уверенностью сказать, что в ближайшие две-три недели Долина вполне может оставаться в квартире и саботировать решение суда», — заключил собеседник газеты.

Ранее адвокат покупательницы жилья Полины Лурье поделилась, что артистка отсрочила переезд до 5 января. Тем не менее к дому, где располагается спорная квартира, уже подъезжают грузовые авто, куда загружают баулы с одеждой и концертными костюмами Долиной.