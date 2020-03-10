Дочь Малафеева объяснила решение заняться наркоторговлей

Дочь бывшего футболиста сборной России Вячеслава Малафеева Ксения объяснила решение заняться наркоторговлей. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

На допросе Ксения призналась, что решилась на преступления из-за нехватки денег на карманные расходы. По ее словам, полицейские задержали ее при первой же попытке сбыть товар. На заработанные деньги девушка планировала оплачивать такси и покупать еду.

8 марта сообщалось, что против 16-летней дочери бывшего игрока сборной России было возбуждено уголовное дело. О задержании Малафеевой стало известно 7 марта. У девушки нашли таблетки экстази.

Ксения — дочь Малафеева от первого брака с продюсером Мариной Малафеевой. Мать девушки погибла в ДТП в 2011 году.

Малафеев всю карьеру провел в «Зените». В составе сине-бело-голубых вратарь выигрывал чемпионат России, Кубок и Суперкубок УЕФА. Выступая за сборную России в 2008 году, становился бронзовым призером чемпионата Европы. Малафеев объявил об уходе из спорта в 2016 году.

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