Против 16-летней дочери бывшего вратаря сборной России завели уголовное дело

Против 16-летней дочери бывшего вратаря сборной России Вячеслава Малафеева Ксении возбудили уголовное дело. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Следствие возбудило уголовное дело по пункту «б» части 3 статьи 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») УК России. Малафеева находится под наблюдением в больнице.

О задержании Малафеевой в Санкт-Петербурге при продаже таблеток экстази стало известно 7 марта. Отмечалось, что девушка находится под подпиской о невыезде.

Ксения — дочь Малафеева от первого брака с продюсером Мариной Малафеевой. У пары также родился сын. Женщина погибла в ДТП в 2011 году. После этого Вячеслав женился на Екатерине Комяковой, в 2013-м она родила спортсмену сына.

Малафеев всю карьеру провел в «Зените», в составе которого выигрывал чемпионат России, Кубок и Суперкубок УЕФА. Вместе со сборной России в 2008 году вратарь стал бронзовым призером чемпионата Европы. Он завершил карьеру в 2016-м, после чего получил работу в «Зените».

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