16-летнюю дочь бывшего вратаря сборной России заподозрили в наркоторговле

16-летнюю дочь бывшего вратаря сборной России Вячеслава Малафеева Ксению заподозрили в наркоторговле. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По информации источника, Малафееву задержали в Санкт-Петербурге при продаже нескольких таблеток экстази. Life Shot пишет, что она находится под подпиской о невыезде.

В феврале этого года дочь футболиста рассказала, что сбежала из дома. По ее словам, в последние полгода она практически не общалась с семьей и чувствовала себя лишней.

Ксения — дочь Малафеева от первого брака с продюсером Мариной Малафеевой. У пары также родился сын. Женщина погибла в ДТП в 2011 году. После этого Вячеслав женился на Екатерине Комяковой, в 2013-м она родила спортсмену сына.

Малафеев всю карьеру провел в «Зените», в составе которого выигрывал чемпионат России, Кубок и Суперкубок УЕФА. Вместе со сборной России в 2008 году вратарь стал бронзовым призером чемпионата Европы. Он завершил карьеру в 2016-м, после чего получил работу в «Зените».

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