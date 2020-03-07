Бывший футболист сборной России решил в пять раз сократить алименты на дочь

Полузащитник казанского «Рубина» и бывший игрок сборной России Дмитрий Тарасов решил в пять раз сократить размер алиментов на дочь от первого брака. Об этом рассказал адвокат спортсмена Умалат Сайгитов, слова которого приводит StarHit.

По словам юриста, сейчас Тарасов получает 500 тысяч рублей в месяц. Кроме того, у него родился третий ребенок — его спортсмену родила третья жена. В таких условиях, указал Сайгитов, футболист обязан выплачивать сумму, не превышающую шестую часть его доходов. «А это без малого 80 тысяч рублей», — заявил адвокат.

Сайгитов отметил, что суд рассмотрит этот вопрос 23 марта. Кроме того, он рассказал, что сейчас Тарасов находится в затруднительном финансовом положении: спортсмен выплачивает кредит за «огромный загородный дом». С ним Тарасову помогает жена Анастасия Костенко, получая доход от рекламных публикаций в своем Instagram.

Тарасов подписал контракт с «Рубином» зимой 2020 года и практически сразу получил тяжелую травму. Клуб не стал разрывать с ним договор, сейчас полузащитник восстанавливается. До этого футболист выступал за «Локомотив», в составе которого трижды выигрывал Кубок России, становился чемпионом и вице-чемпионом страны.

До свадьбы с Костенко Тарасов состоял в браке с Ольгой Бузовой. В ноябре 2019-го футболист заявил, что женщинам можно «давать леща».

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