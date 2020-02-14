Кержакова обязали выплатить многомиллионные долги по алиментам

Приморский районный суд Санкт-Петербурга обязал бывшего футболиста сборной России погасить неустойку за неуплату алиментов на сумму в пять миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом, решение мирового судьи, который взыскал с 37-летнего Кержакова 1,2 миллиона рублей, было изменено. В начале февраля бывший спортсмен обратился в Выборгский районный суд Санкт-Петербурга, чтобы освободиться от задолженности. Его экс-супруга Мария Голова просила выплатить 6,4 миллиона рублей.

О долгах Кержакова Головой стало известно в феврале 2019-го. Экс-футболист также судился с другой бывшей супругой Миланой Тюльпановой. Тогда Петроградский районный суд постановил оставить общего ребенка игрока и Тюльпановой с матерью. Кержакова обязали выплачивать алименты в размере 1/6 части заработка до достижения старшим сыном совершеннолетия.

С 2005-го по 2010-й бывший игрок сборной России был женат на Головой. У пары родилась дочь. После этого Кержаков состоял в гражданском браке с Екатериной Сафроновой.

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