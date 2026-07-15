Российские чиновники отказали бойцу СВО в выплате по ранению

В Марий Эл чиновники отказали бойцу СВО в выплате по ранению

В Марий Эл чиновники отказали бойцу специальной военной операции (СВО) на Украине в выплате по ранению. Об этом сообщили в прокуратуре российского региона.

По данным ведомства, военнослужащий обратился за получением выплаты по ранению в размере полумиллиона рублей, но получил отказ.

Как выяснилось, чиновники отказали россиянину из-за прописки — у него не было регистрации на территории Республики Марий Эл.

Дело дошло до суда, который признал данный отказ необоснованным. Чиновников обязали перечислить бойцу положенные выплаты.

Ранее сообщалось, что в Ижевске чиновники отказали в выплате длительное время проходившему лечение по ранению участнику СВО. Отказ был связан с пропуском срока подачи заявления.