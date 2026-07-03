Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:01, 3 июля 2026Россия

Российские чиновники отказали в выплате по ранению проходившему сложное лечение бойцу СВО

В Ижевске чиновники отказали в выплате проходившему лечение по ранению бойцу СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Ижевске чиновники отказали в выплате длительное время проходившему лечение по ранению бойцу специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщили в прокуратуре российского региона.

Как выяснило ведомство, отказ был связан с пропуском срока подачи заявления. При этом военнослужащий проходил длительное и сложное лечение, после чего вернулся на передовую.

Кроме того, оказалось, что справка о ранении длительное время не выдавалась, в связи с чем боец СВО не смог своевременно обратиться за получением материальной помощи.

Дело дошло до суда, который встал на сторону военнослужащего. Чиновников обязали выплатить ему 500 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что другому российскому бойцу СВО командование отказало в завершении реабилитации. Продлить отпуск и завершить лечение ему удалось после соответствующего запроса в Министерство обороны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России разрешили выпускать бензин и дизель класса «Евро-3». Что это означает и безопасно ли такое топливо

    Доктор Мясников назвал очевидной глупостью МРТ всего тела

    Российский миллиардер сел за хищение сотен миллионов рублей дольщиков

    Москвичам назвали порядок действий в непогоду

    Звезду «Человека-Паука» застали за поцелуями с 26-летней рэпершей

    Ценам на ключевой драгметалл спрогнозировали падение

    Мигрант избил туриста, обокрал его и оставил лежать на улице без сознания

    Катя Лель рассказала о выступающем вместо нее двойнике

    Российские чиновники отказали в выплате по ранению проходившему сложное лечение бойцу СВО

    Последствия глобального потепления для России оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok