Российские чиновники отказали в выплате по ранению проходившему сложное лечение бойцу СВО

В Ижевске чиновники отказали в выплате проходившему лечение по ранению бойцу СВО

В Ижевске чиновники отказали в выплате длительное время проходившему лечение по ранению бойцу специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщили в прокуратуре российского региона.

Как выяснило ведомство, отказ был связан с пропуском срока подачи заявления. При этом военнослужащий проходил длительное и сложное лечение, после чего вернулся на передовую.

Кроме того, оказалось, что справка о ранении длительное время не выдавалась, в связи с чем боец СВО не смог своевременно обратиться за получением материальной помощи.

Дело дошло до суда, который встал на сторону военнослужащего. Чиновников обязали выплатить ему 500 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что другому российскому бойцу СВО командование отказало в завершении реабилитации. Продлить отпуск и завершить лечение ему удалось после соответствующего запроса в Министерство обороны.