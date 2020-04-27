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Рекордсмен сборной России по футболу покаялся перед болельщиками

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Сергей Игнашевич
Сергей Игнашевич
Фото: Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ»

Бывший футболист сборной России, а ныне главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич рассказал о сожалениях после перехода из «Локомотива» в ЦСКА в 2004 году. Об этом спортсмен написал в своем Instagram.

Защитник признался, что в тот момент подписывать контракт с армейцами было не совсем правильно, однако соглашение с железнодорожниками истекло, и ему нужно было думать о продолжении карьеры. Игнашевич также попросил прощения у фанатов «Локомотива» за то, что причинил им боль.

Игнашевич — воспитанник «Торпедо», в элите российского футбола дебютировал в 1999 году в составе «Крыльев Советов». С 2001 по 2003 год выступал за «Локомотив», а затем перешел в ЦСКА, где завершил карьеру в 2018-м. В активе футболиста шесть титулов чемпиона России семь Кубков страны, а также Кубок УЕФА.

Игнашевич — рекордсмен сборной России по количеству проведенных матчей. В составе национальной команды он сыграл 127 матчей, в которых забил восемь мячей.

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