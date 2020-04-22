Валуев предостерег обвинившую Роднину в наличии гражданства США подписчицу

Бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев предостерег подписчицу, обвинившую трехкратную олимпийскую чемпионку и депутата Госдумы Ирину Роднину в наличии гражданства США. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Ранее пользовательница Instagram с ником tatianastarozhukova написала, что Родниной нет дела до российских граждан, потому что ее дети обеспеченно живут в США. Валуев призвал разобраться в этих словах. «Получается, Ирина Константиновна совершила уголовно наказуемое преступление, за которое не понесла наказания. Было бы крайне странно, если бы это оказалось правдой», — заявил бывший боксер.

Валуев добавил, что «ляпание языком в интернете может быть использовано против». «Такие вещи, которые написаны в утвердительном порядке, могут проходить по статье оскорбления чести и достоинства», — подчеркнул он. Политик заключил, что у Родниной, вероятно, нет времени разбираться в произошедшем.

Ранее Валуев ответил на критику Владимира Познера. Журналист заявил, что его не устраивает присутствие Валуева в числе депутатов. «Вы думаете, я буду рьяно оправдываться? Самое неблагодарное дело — это оправдываться», — отреагировал бывший боксер.

Кроме трех золотых медалей Олимпиады в активе Родниной десять побед на чемпионатах мира. В разные годы она выступала в паре с Алексеем Улановым и Александром Зайцевым. В декабре 2007-го бывшая фигуристка была избрана депутатом Государственной Думы по списку «Единой России» от Омской области. Также она является членом Совета при президенте Российской Федерации по физической культуре и спорту.

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