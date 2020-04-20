Цзю вступился за Валуева и ответил «несведущему в спорте» Познеру

Бывший боксер Константин Цзю прокомментировал спор между депутатом Госдумы, бывшим спортсменом Николаем Валуевым и журналистом Владимиром Познером. Слова 50-летнего Цзю приводит Sport24.

По его мнению, бывший боксер демонстрирует умение убеждать и проявляет себя в качестве парламентария. «Если бы он был бесполезным — его бы убрали», — подытожил Цзю.

Кроме того, бывший чемпион мира отметил, что Познер не должен был обесценивать Валуева как спортсмена. Журналист уничижительно выразился о способностях российского тяжеловеса в ринге, отметив, что боксером он был «никаким» и, «мягко говоря, не Мохаммед Али». Цзю подчеркнул, что несоответствие уровню Али не говорит об отсутствии навыков в боксе, и отметил, что Валуеву удалось многого достичь в карьере в том числе и «благодаря уникальным физическим данным». Последний становился чемпионом мира в своей весовой категории по версии Всемирной боксерской ассоциации. Цзю добавил, что считает Познера несведущим в спорте человеком после подобных высказываний.

14 апреля Валуев ответил на критику Познера, который признался, что не хочет видеть бывшего тяжеловеса среди депутатов. Спортсмен подчеркнул, что не намерен оправдываться. Он также добавил, что считает журналиста умным человеком.

Валуев был избран депутатом Госдумы от Кемеровского регионального отделения партии «Единая Россия» в 2011 году. Также он является членом комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи.

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