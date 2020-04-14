Валуев ответил раскритиковавшему его работу в Госдуме Познеру

Бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев ответил на критику журналиста Владимира Познера. Его слова приводит Sport24.

Ранее в интервью Sports.ru Познер заявил, что его не устраивает присутствие Валуева в числе депутатов. «Такой взрослый человек и не понимает. Вы думаете, я буду рьяно оправдываться? Самое неблагодарное дело — это оправдываться», — отреагировал бывший боксер. Он подчеркнул, что давно перестал обращать внимание на подобные высказывания.

Кроме того, Валуев прокомментировал сравнение его с Мохаммедом Али. «У меня не будет той славы, которой он достиг. И в технике своей я уступаю Али, это надо признать», — заметил бывший боксер. Он добавил, что раз Познер сравнивает его с кем-то, он не слишком разбирается в спорте.

Валуев был избран депутатом Госдумы от Кемеровского регионального отделения партии «Единая Россия» в 2011 году. Также он является членом комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи.

4 апреля сообщалось, что Валуев придумал, каким образом можно заниматься спортом дома во время режима самоизоляции. Для занятий политик и бывший чемпион мира по боксу приспособил два бака с водой.

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