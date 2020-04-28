Уткин вступился за раскритиковавшего власть российского футболиста

Журналист Василий Уткин в своем Telegram-канале вступился за вратаря «Крыльев Советов» Евгения Фролова, раскритиковавшего власть в России.

«Высказываться на общественно значимые темы, иметь мнение о лидере государства и положении в стране — право, гарантированное конституцией. Гражданскими правами в равной мере наделены мужчины, женщины и вратари вне зависимости от их умственного развития и душевного здоровья», — посчитал Уткин.

Он назвал объяснения клуба о штрафе голкипера идиотскими. Журналист отметил, что проведение чемпионата мира — не обязанность государства. «В тексте объяснения подразумевается, что нам построили и еще дадут, а те перебьются, и не смей сомневаться. Так достигается цель разъединения и зависти. А не наоборот», — подытожил Уткин.

27 апреля Фролов в интервью YouTube-каналу «Футбольный Биги» назвал пустословием обещания российских властей о мерах поддержки населения во время пандемии коронавируса. После этого «Крылья Советов» заявили о применении к футболисту дисциплинарных взысканий за его высказывания, а депутат Госдумы Николай Валуев предложил ему отправиться в «солнечную Лумумбу», где он сможет жить свободной жизнью.

В нынешнем сезоне 32-летний Фролов провел четыре матча в чемпионате России, в которых пропустил пять мячей.

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