Аршавин назвал фаворита баттла Уткина с Соловьевым

Спортивный комментатор Василий Уткин имел бы преимущество в баттле с телеведущим Владимиром Соловьевым. Об этом РИА Новости рассказал бывший хавбек сборной России по футболу Андрей Аршавин.

Спортсмен отметил, что оба участника спора талантливые, остроумные и образованные люди, но в данной ситуации в выигрышной ситуации находится Уткин.

Конфликт между Уткиным и Соловьевым разгорелся 12 апреля после того, как комментатор в эфире телеканала «Дождь» выразил возмущение тем, что вынужден оставаться дома за свой счет и продолжать вносить коммунальные платежи. В ответ Соловьев назвал его психически больным человеком.

Перепалка продолжилась в Twitter, где оппоненты обменялись публичными постами с критикой друг друга. Уткин назвал Соловьева «педерастической обезьяной», а ведущий в ответ призвал комментатора «крикнуть громко, чтобы тебя все в Киеве услышали». Уткин адресовал Соловьеву видеопослание, в котором вызвал его на словесный баттл, предположив, что соперник «точно совершенно зассыт». Телеведущий отказался от поединка, назвав комментатора «свиньей».

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