Аршавин захотел платить меньше алиментов

Бывший футболист сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин подал в суд на мать троих своих детей Юлию Барановскую. Об этом сообщает издание Star Hit.

38-летний Аршавин рассчитывает уменьшить сумму алиментов на содержание несовершеннолетних детей. Представители сторон уже провели встречу в феврале. Заседание суда назначено на 23 марта.

В январе бывшая жена футболиста Алиса Казьмина заявила, что Аршавин попытался выселить ее вместе с несовершеннолетней дочерью из их квартиры. Девушка опубликовала в Instagram фотографию с требованием о выселении от имени матери игрока.

В июле 2019-го сообщалось о разводе Казьминой и Аршавина. В июне того же года стало известно об отказе бывшего игрока сборной России прописать дочь в своей квартире, что послужило препятствием при оформлении ребенка в детском саду.

Аршавин девять лет прожил с Барановской в гражданском браке. У пары родились трое детей: сыновья Артем (2005 года) и Арсений (2012) и дочь Яна (2008).

Аршавин — бронзовый призер чемпионата Европы-2008 в составе национальной команды. Он известен по выступлениям за «Зенит» и лондонский «Арсенал».

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