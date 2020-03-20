В Госдуме отреагировали на желание российского игрока НХЛ остаться в США

Глава комитета Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев отреагировал на желание российского защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Никиты Задорова остаться в США. Его слова приводит РИА Новости.

«Что же Задоров делал в России до 17 лет, если в России "происходит что-то непонятное"? Учился в школе бесплатно, учился играть в хоккей, дышал российским воздухом, катался на русском льду», — посчитал Дегтярев. По его мнению, в России необходимо урегулировать на законодательном уровне порядок заключения спортсменами договоров с иностранными клубами.

19 марта Задоров написал, что жизнь в Америке кажется ему стабильной и отнюдь не тяжелой. Cпортсмен заявил, что ему не нравится то, что сейчас происходит в России.

Хоккеист переехал в Северную Америку, будучи юниором. В 2013 году он заключил контракт с клубом НХЛ «Баффало Сейбрс». За «Колорадо» хоккеист выступает с 2015-го.

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