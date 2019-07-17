Выступивший против российских властей хоккеист НХЛ ответил на критику

Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров отреагировал на критику из России. Его слова приводит «Матч ТВ».

Задоров заявил, что ему смешны обвинения в американской пропаганде. «Нормальный человек — он все видит сам. А я такой человек, что не люблю молчать. Кто-то мне хочет заткнуть рот. Что это пропаганда, что я американизировался. Но это вызывает смех», — отметил он.

По словам хоккеиста, публичные люди должны выражать свое мнение. «Если человеку не пофиг на свою страну и на то, что происходит, то он должен высказываться и что-то менять. (...) Буду гнуть свою линию, говоря о том, что я думаю», — добавил он.

В марте этого года Задоров подверг критике российские власти. Он порекомендовал руководству страны оставить социальные сети в покое и призвал обратить внимание на свободу слова в США и других государствах.

Хоккеист переехал в Северную Америку, будучи юниором. В 2013-м он заключил контракт с клубом НХЛ «Баффало Сейбрс». За «Колорадо» хоккеист выступает с 2015-го.

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