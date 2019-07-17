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Выступивший против российских властей хоккеист НХЛ ответил на критику

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Никита Задоров

Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров отреагировал на критику из России. Его слова приводит «Матч ТВ».

Задоров заявил, что ему смешны обвинения в американской пропаганде. «Нормальный человек — он все видит сам. А я такой человек, что не люблю молчать. Кто-то мне хочет заткнуть рот. Что это пропаганда, что я американизировался. Но это вызывает смех», — отметил он.

По словам хоккеиста, публичные люди должны выражать свое мнение. «Если человеку не пофиг на свою страну и на то, что происходит, то он должен высказываться и что-то менять. (...) Буду гнуть свою линию, говоря о том, что я думаю», — добавил он.

В марте этого года Задоров подверг критике российские власти. Он порекомендовал руководству страны оставить социальные сети в покое и призвал обратить внимание на свободу слова в США и других государствах.

Хоккеист переехал в Северную Америку, будучи юниором. В 2013-м он заключил контракт с клубом НХЛ «Баффало Сейбрс». За «Колорадо» хоккеист выступает с 2015-го.

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GRABOVKA, UKRAINE - JULY 18: A Ukrainian police officer searches for human remains found in a field on July 18, 2014 in Grabovka, Ukraine. Malaysia Airlines flight MH17 travelling from Amsterdam to Kuala Lumpur crashed yesterday on the Ukraine/Russia border near the town of Shaktersk. The Boeing 777 was carrying 298 people including crew members, the majority of the passengers being Dutch nationals, believed to be at least 173, 44 Malaysians, 27 Australians, 12 Indonesians and 9 Britons. It has been speculated that the passenger aircraft was shot down by a surface to air missile by warring factions in the region. (Photo by Brendan Hoffman/Getty Images)Евросоюз призвал Москву признать вину за крушение MH17
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