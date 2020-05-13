Раскритиковавший власть футболист избежал штрафа

Российский вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов опроверг информацию о штрафе со стороны клуба за критику власти. Об этом сообщает Metaratings.

Фролов подчеркнул, что разговоры о штрафных санкциях в клубе действительно были. Руководство «Крыльев» намеревалось взыскать с игрока сумму, уже озвученную в СМИ. Однако футболист избежал штрафа.

12 мая бывший игрок самарского клуба и блогер Евгений Савин сообщил о том, что Фролов был оштрафован «Крыльями Советов» на 1,4 миллиона рублей. Он также назвал данную меру «позорищем».

27 апреля Фролов в интервью YouTube-каналу «Футбольный Биги» обвинил российские власти в пустословии о мерах поддержки граждан во время пандемии коронавирусной инфекции. После этого в самарском клубе заявили о применении к футболисту дисциплинарных взысканий за его слова.

В нынешнем сезоне 32-летний Фролов провел четыре матча чемпионата России, в которых пропустил пять мячей. «Крылья Советов» после 22 туров, имея в активе 22 очка, занимают предпоследнее место в турнирной таблице. Игры на данный момент приостановлены.

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