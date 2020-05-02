Российских футболистов призвали отказаться от политических высказываний

Бывший президент и генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус призвал российских футболистов отказаться от политических высказываний. Об этом сообщает «Спорт день за днем».

«Хочет игрок высказаться? Пусть делает это не как представитель клуба. Пока ты футболист, говорить на политические темы не стоит», — заявил Геркус.

По мнению функционера, профессионального футболиста можно сравнить с сотрудником развлекательной компании, который может отпугнуть часть клиентов выражением несогласия с их политической позицией.

27 апреля вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов назвал пустословием обещания российских властей о мерах поддержки населения во время пандемии коронавируса. После этого «Крылья Советов» заявили о применении к футболисту дисциплинарных взысканий за его высказывания.

Спустя несколько дней полузащитник владивостокского «Луча» Дмитрий Калугин также раскритиковал действия властей. Он посчитал, что спорт в Приморье незаслуженно лишился финансирования.

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