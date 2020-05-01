Российский клуб испугался расторгать контракт с критиковавшим власть футболистом

Вратарь Евгений Фролов продолжит карьеру в самарских «Крыльях Советов» после того, как раскритиковал российскую власть. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По информации издания, несмотря на то, что интервью Фролова вызвало негативную реакцию в руководстве клуба, с ним не намерены расторгать контракт. Отмечается, что в «Крыльях Советов» испугались общественного резонанса, который может возникнуть из-за такого решения.

27 апреля Фролов в интервью YouTube-каналу «Футбольный Биги» назвал пустословием обещания российских властей о мерах поддержки населения во время пандемии коронавируса. После этого «Крылья Советов» заявили о применении к футболисту дисциплинарных взысканий за его высказывания, а депутат Госдумы Игорь Лебедев призвал прислушаться к заявлениям вратаря.

В нынешнем сезоне 32-летний Фролов провел четыре матча в чемпионате России, в которых пропустил пять мячей.

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