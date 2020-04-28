В Госдуме призвали прислушаться к критиковавшему власть российскому футболисту

Депутат Госдумы Игорь Лебедев призвал прислушаться к заявлениям вратаря «Крыльев Советов» Евгения Фролова, раскритиковавшего власть в России. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Фролов сказал то, о чем люди разговаривают на кухне. Наказывать за это — неправильно, потому что личная позиция Евгения имеет право быть. Вместо того чтобы его наказывать, нужно прислушаться и что-то поменять», — посчитал Лебедев. Он добавил, что разделяет некоторые вещи, о которых говорил футболист.

27 апреля Фролов в интервью YouTube-каналу «Футбольный Биги» назвал пустословием обещания российских властей о мерах поддержки населения во время пандемии коронавируса. После этого «Крылья Советов» заявили о применении к футболисту дисциплинарных взысканий за его высказывания, а депутат Госдумы Николай Валуев предложил ему отправиться в «солнечную Лумумбу», где он сможет жить свободной жизнью.

В нынешнем сезоне 32-летний Фролов провел четыре матча в чемпионате России, в которых пропустил пять мячей.

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