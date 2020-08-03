Признанный хулиганом Кокорин обжалует новый приговор

Защита нападающего «Спартака» Александра Кокорина недовольна новым приговором суда и намерена обжаловать его в рамках кассационного производства. Об этом сообщается в Telegram-канале РИА Новости.

Ранее, 3 августа, Московский городской суд огласил приговор по пересмотру дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Форвард «Спартака» так и не был оправдан по статье «Хулиганство». Суд также оставил в силе наказание в виде тюремного заключения для Кокорина. При этом у Мамаева и остальных фигурантов дела реальные сроки были заменены на исправительные работы. В связи с фактическим отбытием наказания, все были от него освобождены.

13 мая сообщалось, что дело Кокорина и Мамаева будет пересмотрено. Отмечалось, что приговор футболистам был вынесен с «существенными нарушениями закона».

8 октября 2018 года Мамаев и Кокорин устроили две драки в центре Москвы. По итогам инцидентов игроки были привлечены к уголовной ответственности и провели в местах лишения свободы около года.