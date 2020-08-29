«Спартак» обыграл «Арсенал» и возглавил турнирную таблицу РПЛ

Московский «Спартак» обыграл тульский «Арсенал» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча, прошедшая в Москве 29 августа, завершилась со счетом 2:1. В составе победителей отличились Александр Соболев (41-я минута) и Самуэль Жиго (45+3), у гостей забитый мяч в активе Даниила Хлусевича (36-я).

При этом «Арсенал» доигрывал матч в меньшинстве после того, как на 45-й минуте красную карточку получил Даниил Лесовой.

Таким образом, московский клуб с 14-ю очками возглавил турнирную таблицу РПЛ. Идущие вторым и третьим «Зенит» и «Сочи» имеют матч в запасе. «Арсенал» с пятью очками занимает 11-е место.

Ранее 29 августа нападающий «Спартака» Александр Кокорин рассказал о планах на дебют за команду. Он заявил, что появится на поле после перерыва в РПЛ на игры сборной России.