Семин отреагировал на проверку судей на детекторе лжи

Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на проверки на детекторе лжи судей Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит RT.

Семин затруднился выразить однозначное отношение к подобной практике. «Насколько это удивительно? Не знаю, возможно, это какие-то новые веяния», — добавил специалист.

Ранее стало известно, что арбитр Алексей Еськов прошел проверку на полиграфе. Он был в бригаде судьи Василия Казарцева, обслуживавшего скандальный матч между «Сочи» и «Спартаком». Как выяснилось позже, проверка Еськова касалась другого матча.

После ничьи между «Сочи» и «Спартаком» владелец красно-белых Леонид Федун пригрозил снять команду с чемпионата России. В той встрече Казарцев назначил два спорных пенальти в ворота москвичей.