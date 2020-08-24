В РФС отреагировали на угрозы российского клуба сняться с чемпионата

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на угрозы российского клуба «Уфа» сняться с розыгрыша чемпионата страны. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Вот эти истерики, методы словесного давления, шантажа абсолютно неприемлемы! Что значит — "снимусь с чемпионата"?! Он что — один это решает? Зачем выглядеть в таком неприглядном свете? Абсолютно бессмысленная затея!» — заявил Колосков. По его мнению, руководству «Уфы» нужно обратиться в экспертно-судейскую комиссию, которая разрешит эту ситуацию.

Вместе с тем почетный президент РФС посчитал, что российские судьи совершают много ошибок в матчах. «Слишком много карточек — по делу, без дела. Раздают направо и налево... Так что есть тема для профессионального разговора», — подытожил он.

23 августа председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов остался недоволен судейством Михаила Вилкова в матче с «Ростовом» и пригрозил сняться с чемпионата. Встреча завершилась поражением уфимцев со счетом 0:1.

До этого сняться с турнира планировал московский «Спартак». Владелец клуба Леонид Федун пожаловался на судейство в матче против «Сочи», который завершился со счетом 2:2.