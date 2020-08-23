Еще один российский клуб пригрозил сняться с чемпионата из-за судейства

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов остался недоволен судейством Михаила Вилкова в матче между уфимцами и «Ростовом». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Встреча четвертого тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) завершилась поражением Уфы с минимальным счетом. 50 минут клуб из Башкортостана провел в меньшинстве.

«Судейство Вилкова было предвзятым. Сегодня собираемся футбольным клубом и будем обсуждать возможность снятия с чемпионата», — заявил Мургагулов. Это уже второй подобный случай в российском футболе. Ранее снятием с первенства грозил сняться владелец «Спартака» Леонид Федун.

Скандальное заявление последовало после ничьи красно-белых с «Сочи». Тогда в действиях арбитра Василия Казарцева также усмотрели предвзятость. В ворота «Спартака» назначили два спорных пенальти.