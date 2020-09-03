Раскрыта зарплата Миранчука в «Аталанте»

Названа зарплата полузащитника сборной России Алексея Миранчука в «Аталанте». Об этом сообщает Tuttosport.

Футболист будет зарабатывать в итальянской команде 1,7 миллиона евро в год. Контракт хавбека с командой из Бергамо рассчитан на пять лет.

30 августа «Локомотив» объявил о переходе Миранчука в «Аталанту». Игрок взял в новой команде 59-й номер. Главный тренер итальянского клуба объяснил покупку россиянина желанием найти замену лидеру команды Йосипу Иличичу.

Алексей Миранчук — воспитанник «Локомотива». В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) хавбек принял участие в четырех матчах и отметился двумя забитыми мячами. Последним матчем в составе московского клуба для футболиста стала встреча шестого тура РПЛ с «Зенитом», которая прошла 30 августа и завершилась нулевой ничьей. При этом сам Миранчук не вышел на поле из-за травмы.