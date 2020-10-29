Дочь Семака столкнулась с оскорблениями после поражения «Зенита» в Лиге чемпионов

Дочь главного тренера «Зенита» Сергея Семака Майя столкнулась с оскорблениями со стороны болельщиков клуба после поражения сине-бело-голубых в Лиге чемпионов. Девушка пожаловалась в Instagram-сторис, передает «Спорт-Экспресс».

Семак призналась, что ряд пользователей прислали оскорбительные сообщения, и ей пришлось их заблокировать. Девушка подчеркнула, что для нее «семья — это святое».

«Зенит» уступил дортмундской «Боруссии» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Команда Семака проиграла со счетом 0:2. Поражение стало вторым подряд в рамках турнира. В стартовой встрече «Зенит» упустил ничью в матче с бельгийским «Брюгге».

Семак возглавил «Зенит» в 2018-м. В своем первом сезоне у руля петербуржцев он привел клуб к победе в чемпионате России. В следующем сезоне с Семаком «Зенит» снова выиграл турнир.