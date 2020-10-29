«Зенит» потерпел второе поражение подряд в Лиге чемпионов

Зенит проиграл дортмундской «Боруссии» со счетом 0:2 в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Матч прошел в Германии. Первый мяч забил Джейдон Санчо, реализовав пенальти на 78-й минуте. Эрлин Холлан удвоил преимущество хозяев, забив гол на первой добавленной минуте. Таким образом, «Зенит» потерпел второе поражение подряд.
В первом туре группового этапа команда Сергея Семака уступила «Брюгге». «Зенит» упустил ничью, пропустив мяч в добавленное время.
Ранее 29 октября крупное поражение потерпел другой представитель российского чемпионата — «Краснодар». Лондонский «Челси» отправил в ворота «быков» четыре безответных мяча.