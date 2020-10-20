«Зенит» пропустил в добавленное время и проиграл в Лиге чемпионов

«Зенит» проиграл бельгийскому «Брюгге» со счетом 1:2 в матче первого тура группового этапа Лиги Чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Счет открыл 22-летний нигерийский форвард «Брюгге» Эммануэль Денис, поразив ворота петербуржцев на 63-й минуте. Ответ представителя российского чемпионата последовал через 11 минут. После удара защитника «Зенита» Деяна Ловрена мяч рикошетом от голкипера соперника пересек линию ворот. Футболисты «Брюгге» забили второй мяч уже в компенсированное время и обыграли питерцев в гостях.

«Зенит» и «Брюгге» выступают в группе F. Также российскому клубу предстоят матчи с дортмундской «Боруссией» и римским «Лацио».

«Зенит» добился участия в Лиге чемпионов после победы в чемпионате России по итогам сезона-2019/2020.