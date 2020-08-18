Футболист объяснил переход из «Ливерпуля» в «Зенит» желанием играть в топ-клубе

Бывший защитник английского «Ливерпуля», победитель Лиги чемпионов сезона-2018/2019 Деян Ловрен прокомментировал свой переход в петербургский «Зенит». Его слова приводит Sport24.

«Мотивация — играть в топ-клубе, играть в Лиге чемпионов. И попробовать что-то новое», — заявил Ловрен. Хорват подчеркнул, что ему поступали предложения и из других команд, но желание играть в петербургском клубе оказалось сильнее. «"Зенит" в последние годы находится на вершине в России. Так что у меня не возникло в голове вопроса: ехать или не ехать», — заметил он.

Ловрен объяснил, что ждал нового вызова и хотел что-то поменять в своей жизни. «Я отдал "Ливерпулю" все, что мог. И теперь хочу попробовать себя где-то еще, чтобы люди понимали, что я все еще хорош. Я все еще могу играть на серьезном уровне», — заключил он.

Ловрен присоединился к сине-бело-голубым в летнее трансферное окно 2020 года на правах свободного агента. За «Ливерпуль» защитник выступал с 2014-го. В разные годы футболист защищал цвета английского «Саутгемптона», французского «Олимпик Лион», а начинал карьеру в загребском «Динамо». Кроме того, с 2009 года Ловрен вызывается в сборную Хорватии. В 2018 году вместе с командой он завоевал серебро чемпионата мира.