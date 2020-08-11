«Зенит» одержал первую победу в новом сезоне РПЛ

Петербургский «Зенит» обыграл волгоградский «Ротор» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч прошел на «Волгоград Арене» и завершился со счетом 2:0 в пользу сине-бело-голубых. Счет на 21-й минуте встречи открыл нападающий Артем Дзюба. На 79-й минуте преимущество увеличил форвард Себастьян Дриусси.

В минувшем розыгрыше РПЛ чемпионом стал «Зенит». Подопечные Сергея Семака также завоевали Кубок и Суперкубок России. «Ротор» занял первое место в первенстве Футбольной национальной лиги и вернулся в Премьер-лигу спустя 16 лет. Команда дважды завоевывала серебряные медали чемпионата России (1993, 1997), один раз — бронзовые (1996), и один раз выходила в финал Кубка России-1995.