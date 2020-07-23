Названа дата возвращения РПЛ

Новый сезон Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует 8 или 9 августа. Об этом сообщается на сайте турнира.

Календарь сезона-2020/2021 еще не составлен. Суперкубок страны планируется провести 7 августа. Точная дата начала турнира станет известна по итогам заседания исполкома Российского футбольного союза (РФС).

Чемпионом в сезоне-2019/2020 стал санкт-петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака набрала 72 очка, оторвавшись от ближайшего преследователя «Локомотива» на 15 очков. Третью путевку в Лигу чемпионов завоевал «Краснодар». В следующем сезоне в лиге выступят «Химки» и «Ротор», завоевавшие путевки в прерванном розыгрыше Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Розыгрыш РПЛ в минувшем сезоне был прерван на фоне пандемии коронавируса еще в марте. 19 июня турнир возобновился. При этом в клубах неоднократно фиксировались вспышки заболевания, что влекло за собой переносы встреч.