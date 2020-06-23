В «Локомотиве» раскритиковали решение возобновить РПЛ

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе раскритиковал решение о возобновлении сезона Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По мнению функционера, регламентирующие документы соревнования на данный момент сырые, а «вопрос по пандемии коронавируса до сих пор не закрыт». Кикнадзе также отметил, что командам придется провести слишком много матчей за короткий отрезок времени, в связи с чем увеличится риск получения футболистами травм.

Тинькофф РПЛ была приостановлена в середине марта из-за пандемии коронавируса. Турнир возобновился 19 июня. В отличие от многих других европейских первенств, где матчи проходят без зрителей, в России допускается присутствие болельщиков, число которых не превышает десяти процентов от вместимости стадиона.

«Локомотив» победил «Оренбург »(1:0) в первом матче после возобновления сезона. После 23 туров команда имеет в активе 44 очка и занимает второе место в чемпионате.

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