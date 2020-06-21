Сменивший Семина в «Локомотиве» серб оценил уход фанатов с трибун во время матча

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич, сменивший на посту Юрия Семина, оценил уход фанатов с трибун во время матча 23-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом». Его слова передает ТАСС.

Николич назвал реакцию болельщиков, выразивших так протест против увольнения Семина, нормальной. «Он главная легенда "Локомотива". Он был в клубе 20 или 25 лет, не знаю, сколько. Самое главное, что болельщики не молчали», — заявил серб.

Во время матча, который прошел 21 июня и завершился победой железнодорожников (1:0), болельщики московского клуба выкрикивали требования уволить генерального директора клуба Василия Кикнадзе, а на 20-й минуте встречи покинули Южную трибуну.

Об уходе Семина из клуба стало известно 14 мая. Он тренировал «Локомотив» с 2016 года, а также работал с командой с 1992 по 2005 годы и в 2009-м. За последние три сезона железнодорожники под его руководством выиграли два Кубка и Суперкубок России, а также впервые за 14 лет завоевали золотые медали РПЛ.

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